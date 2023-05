‘’ Xhafaj presion prokurorisë me urdhër të Ramës’’

Një tjetër reagim vjen nga kreu i PD-së, Lulzim Basha, në lidhje me ceshtjen Tahiri. Ky reagim erdhi pas akuzave të ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj ndaj prokurorisë që ka kërkuar autorizim për arrestimin e Saimir Tahirit.

“Fatmir Xhafa është në konflikt interesi. Vepra e parë dhe e fundit që ai duhej të bënte si Ministër i Brendshëm, para se të jepte dorëheqjen, duhet të ishte arrestimi i vëllait, i cili kërkohet nga autoritetet italiane prej më shumë se një dekade si trafikant i dënuar i kokainës.

Fatmir Xhafa është në konflikt të pastër interesi, ai nuk mund të rrijë asnjë ditë më si Ministër i Brendshëm”.

Nëse një ditë me parë Basha tha se Rama dhe Tahiri ishin duke bërë marrëveshje, të premten kreu i opozitës foli për pakt të arritur mes tyre.

“Xhafaj është një nga levat që Edi Rama po përdor për të bërë presion ndaj Prokurorisë dhe për të zbatuar paktin e tij, paktin Rama-Tahiri, ku Tahiri t’ia hedhë me sa më pak kosto, me qëllim që të mos dekonspirojë dosjet e tmerrshme që lidhin Edi Ramës personalisht dhe familjarisht me krimin e organizuar dhe trafikun e drogës, në veçanti, trafikun e kokainës”.

Kreu i opozitës paralajmëroi publikimin e të tjera informacioneve, ndërsa përsëriti thirrjen për largimin e Xhafës dhe të kryeministrit.

“Opozita është në kontakt të vazhdueshëm dhe ka informacione të besueshme të cilat shpresojmë dhe besojmë se do ti vihen në dispozicion publikut shumë shpejt”.

Sipas Bashës lidhja e tyre me krimin është e gjithanshme dhe se asgjë nuk do të ndryshojë nëse drejtimi i vendit nuk ndryshon.

“Kanë marrë miliona euro, rryshfete dhe dhurata për fushata elektorale dhe i kanë venë në dispozicion krimit, portet, aeroportet, policinë, qendrën operative të radarëve dhe çdo mundësi tjetër.

Ky është një narko-shtet dhe kjo është një kupolë mafioze.

Ndaj, deklarata e sotme e Fatmir Xhafës nuk është gjë tjetër veçse solidaritet i kupolës mafioze. Asgjë nuk do të ndryshojë pa ndryshuar drejtimin e vendit, pa larguar këtë kupolë mafioze”.

Sipas tij, largimi i Ramës dhe Xhafës dhe krijimi i një qeverie antimafia do t’i hapte rrugë një procesi drejtësie ku në bankën e të akuzarve qyetatarët do shihnin kokat e krimit të pandehur.