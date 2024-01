Zyrtare, Prokuroria kërkojn heqjen e imunitetit të Saimir Tahirit: Duhet të hetohet për trafik droge

Prokuroria për Krime të Rënda kërkon nga Kuvendi i Shqipërisë autorizimin për heqjen e imunitetit të deputetit Saimir Tahiri, në vijim të një hetimi të nisur për veprat penale të “Trafikut të narkotikëve”, kryer në bashkëpunim, në formën e posaçme të grupit të strukturuar kriminal dhe “Korrupsionit pasiv të zyrtarë të lartë shtetërore dhe të zgjedhurve vendorë”, parashikuara nga nenet 283/a/2 dhe 260 të Kodit Penal.

Prokuroria për Krime të Rënda po zhvillon hetime, në bashkëpunim me autoritetet italiane, për një grup kriminal, i cili ka trafikuar sasi të mëdha lënde narkotike kanabis sattiva nga Shqipëria në drejtim të Italisë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Në bazë të të dhënave të përftuara në kuadër të këtij hetimi, Prokuroria për Krime të Rënda kërkon nga Komisioni i Mandateve në Kuvendin e Shqipërisë dhënien e autorizimit për “arrestimin, heqjen e lirisë dhe kontrollin personal e të banesës” për deputetin Saimir Tahiri.

Mesohet se hetimi ndaj Saimir Tahirit, do te zhvillohet nga prokuroria e te njejten dosje penale me shtetasin Moisi Habilaj dhe personat e tjere qe permenden ne fashikullin prej 416 faqesh qe ka ardhur nga Italia me provat dhe pergjimet e mbledhura nga hetuesit e Katanias.

Ketyre te fundit, mesohet se prokuroria u ka kerkuar edhe zyrtarisht materialet e dosjes se fotokopjuar e cila eshte bere publike ditet e fundit ne Shqiperi.

Ky eshte rasti i pare ne vitet e fundit kur prokuroria vendos nen akuze dhe kerkon heqjen e imunitetit per nje minister. Asnjehere me pare zyrtare te ketij niveli nuk jane vendosur nen akuze per trafikim narkotikesh./lajmifundit.al