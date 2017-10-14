Julian Deda flet hapur: Gent Zenelaj më la në baltë në momentin më të keq
I ftuar tek Turjan Hyska në emisionin “Octapod”Jul Deda është pyetur në lidhje me miqësinë e tij të vjetër me Gentian Zenelajn.
Juli ka suprizuar teksa është shprehur se Genti e ka tradhëtuar. “Genti është larguar në momentin më të keq, duke e lënë spektaklin përgjysmë. Ermali largimin e tij e ka komunikuar shumë kohë para se të lëvizte.
Të lësh spektaklin përgjysme siç beri Genti, do te thotë ta lësh tjetrin ne baltë”. Dhe i pyetur sërish se si është ndjerë tani që kontaktet e tyre janë shkëputur, Juli është përgjigjur:
“Bën mirë që ma bën këtë pyetje, por Genti kështu ka qenë gjithmonë, me të papritura. Edhe sot e kësaj ditë, unë do të doja një ballafaqim me të, për të kuptuar arsyen se përse u largua ashtu”.