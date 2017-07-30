LEXO PA REKLAMA!

Itali, identifikohen dy shqiptarët, u arratisen nga burgu si në filma, kaluan murin nga ajrimi

Lajmifundit / 30 Korrik 2017, 16:55
Aktualitet

Dy persona të burgosur shqiptarë janë arratisur nga kompleksi i ri i burgut në komunën e Civitavecchias në provincën e Romës.

Ata janë Leke Luca 42 vjeç dhe Roland Dajlani 33 vjeç dhe janë arratisur rreth orës 14:30 të së dielës.

Policia e burgjeve ka deklaruar për mediat se dy të burgosurit shqiptarë janë arratisur nga zona e “ajrimit” duke kapërcyer murin rrethues.

Sipas policisë së burgjeve arratisja e tyre është sinjalizuar menjëherë nga sistemi i alarmit.

Policia ka nisur kërkimet në të gjithë territorin italian dhe me ndihmën e një helikopteri.

