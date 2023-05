AstraZeneca pezullohet nga Europa, por preferohet nga SHBA, ja vendimi i qeverisë

SHBA ka nisur analizat e vaksinës AstraZeneca që lufton covid-19 dhe sipas Dr. Francis Collins, drejtori i Instituteve Kombëtare të Shëndetit, autorizimi mund të bëhet pas një muaji.

Monitoruesit e pavarur po analizojnë të dhënat nga studimi me 32,000 persona në SHBA për të përcaktuar nëse vaksina është e sigurt dhe efektive. Nëse rezultatet janë pozitive dhe gjithçka shkon mirë, Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave do të studiojë të dhënat dhe do të lëshojnë autorizimin, tha në një intervistë Dr. Francis Collins, drejtori i Instituteve Kombëtare të Shëndetit (NIH).

Collins vlerëson se FDA-së do t’i duheshin rreth tre javë për të analizuar të dhënat e provës dhe më pas do të mblidhet një panel këshillues ekspertësh do të mblidhet dhe do të votojë nëse do të rekomandojë autorizimin.

Bordet e pavarura të monitorimit rishikojnë periodikisht të dhënat gjatë provave klinike për t'u siguruar që nuk shfaqen probleme sigurie dhe mund të ndalojnë studimet herët nëse përcaktojnë se një ilaç ose vaksinë ka të ngjarë të dështojë ose kur bëhet e qartë që do të jetë e suksesshme.

Vaksina AstraZeneca, e zhvilluar me Universitetin e Oksfordit, është autorizuar për përdorim në Bashkimin Evropian dhe në shumë vende bazuar në të dhëna të veçanta të provës. Rregullatorët amerikanë kanë pritur për të dhënat e Shteteve të Bashkuara.

Disa vende të BE-së kanë ndaluar vaksinimin e AstraZeneca-s pas njoftimeve nga Danimarka dhe Norvegjia për efektet e mundshme anësore serioze, duke përfshirë hemorragji dhe mpiksjen e gjakut.

I pyetur për ato probleme, zoti Collins tha se ai nuk i ka parë personalisht të dhënat, por është "siguruar mjaftueshëm" nga deklaratat e rregullatorëve evropianë se problemet mund të kenë ndodhur rastësisht dhe nuk kanë të bëjnë me vaksinën.

Me kaq shumë njerëz që vaksinohen, tha Collins, disa do të përjetojnë një mpiksje gjaku që përkon me kohën e marrjes së një vaksine.

"Nuk është aspak e qartë" që njerëzve që marrin vaksinën u mpikset gjaku më shpesh, tha zoti Collins, duke shtuar se "mund të ketë disa reagime disi të ekzagjeruara ndaj diçkaje që nuk ka lidhje me vetë vaksinën."

Një ekspert i Organizatës Botërore të Shëndetësisë tha të hënën se ai nuk sheh asnjë lidhje midis raporteve të mpiksjes së gjakut dhe vaksinës AstraZeneca dhe u bëri thirrje njerëzve të mos kapen nga paniku.

I pyetur në lidhje me shfaqjen e varianteve më ngjitëse që mund t’u rezistojnë vaksinave, zoti Collins tha se studimet e deritanishme sugjerojnë se vaksinat e autorizuara aktualisht nga Pfizer Inc, Moderna Inc dhe Johnson & Johnson do të mbrojnë nga këto variante.

"Nuk mendojmë se jemi në një situatë të vështirë që kërkon veprim të menjëhershëm në SHBA, por do ta ndjekim nga afër situatën," tha Dr. Collins, një gjenetist që ka udhëhequr NIH-in që nga viti 2009.

Prodhuesit e vaksinave COVID-19 tashmë kanë filluar punën për dozat përforcuese të vaksinave të tyre që kanë në shënjestër një variant shqetësues të zbuluar së pari në Afrikën e Jugut. Ato parashikohet të jenë gati deri në fund të vitit 2021 ose në fillim të vitit 2022.

Nuk do të jetë e qartë deri në këtë verë apo në vjeshtë nëse një dozë përforcuese është e nevojshme, tha Dr. Collins.

"Unë me të vërtetë shpresoj që kjo të mos ndodhë, por mendoj se do të ishte e papërgjegjshme të mos planifikonim për çdo rast dhe pikërisht këtë po bëjmë," tha ai./VOA