“Kriminelë me burgim të përjetshëm dalin natën, bëjnë vrasje me pagesë dhe kthehen prapë në qeli”

Ka tronditur deklarata e Romeo Karajt, i cili eshte i njohur nga publiku si përfaqësuesi ligjor i OSHEE-së në Arbitrazhin Ndërkombëtar.

Me një status në prolin e tij në Facebook, ai deklaron se shumë të dënuar për vrasje dalin natën nga qelitë, vrasin me pagesë dhe rikthehen në të gdhirë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Statusi i plotë i Romeo Karaj:

Para dy ditësh, një miku im, që jeton jashtë, tepër i shqetësuar më vuri në dijeni se: kriminelë të dënuar me burgim të përjetshëm, dalin natën nga burgu, bëjnë vrasje me pagese, dhe gdhihen përsëri të qete në burg, nën mbrojtjen e shtetit. Po dje mora një rikonfirmim të këtij fakti.

Bëhet fjalë, pikërisht për burgun 302 në Tirane, ku rri pjesa me llum e krimit, që kanë marre peng këtë vend. Të dalësh nga burgu natën, të besh biznes duke vrarë me pagese, sipas porosive nga lart, dhe te kthehesh ne mëngjes, do të thotë se, alibia është e plotë, e besueshme dhe e pakundërshtueshme. Kështu shpjegohen vrasjet pa autor dhe pa shprese për t’u zbardhur.

Kjo gjë ka ndodhur, sipas asaj qe me është thëne, kryesisht nën administrimin e burgjeve nga bandat PD dhe LSI.

Kështu shpjegohet pasurimi i pabesueshëm i drejtorëve të burgjeve, të cilët sot po zhgërryhen në luksin e krijuar nga pagesat e killerave. Disa nga këta fundërrinat e krimit