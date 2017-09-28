Goditet banda e ‘’skifterëve’’ në Greqi, 36- vjeçarja shqiptare në krye
Shkatërrohet banda e madhe e hajdutëve në Greqi, e cila përbëhet më së shumti nga shqiptarët. Mediat greke kanë publikuar një video, që tregon mënyrën si vepronin hajdutët, kryesisht në metro.
Ata arrinin të parandalonin mbylljen e dyerve të trenit, me qëllim që të mblidheshin sa më shumë pasagjerë dhe që të vepronin më lehtësisht. Më pas, autorët dilnin nga treni, duke siguruar kështu shuma të mëdha parash.
Gjithashtu, Policia Helene botoi fotografitë dhe detajet e 49 anëtarëve të organizatës kriminale, që vidhnin sistematikisht kuletat e udhëtarëve në transportin publik, duke u kthyer në makth për një numër të madh qytetarësh.
Organizata kriminale kishte më shumë njerëz nga Shqipëria, tre grekë, si dhe njerëz nga Rumania, Bullgaria, Bangladeshi dhe Gjeorgjia. Ata shënjestronin kryesisht turistët, të cilët lëviznin në aeroportin “El Venizelos”. Banda drejtohej nga një burrë dhe një grua të moshës 32 dhe 36 vjeç, të dy nga Shqipëria. 36-vjeçarja Fatmira Cami mbante dhe dy emra të tjerë, Romina dhe Antonia, dhe tani ndodhet në burg.
32-vjeçari nuk është i panjohur për policinë, pasi ai ishte akuzuar në vitin 2015 për përfshirje në një vjedhje në metro, ndërsa në gusht ishte arrestuar në stacionin e metrosë “Syntagma”, për të njëjtën vepër penale. Shumë aktive ishte dhe kryetarja e bandës, e cila sillte celularët e vjedhur në Shqipëri, madje merrte pjesë dhe në “operacionet” e grupit.
https://youtu.be/7ZuRsGDZ22Y
Disa prej të arrestuarve:
1.Fatmira Cami
2.Odise Selimi
3.Armando Manaj
4.Hektor Jonusi
5.Andrea Profka
6.Florenc Gjordeni
7.Fatmir Mana
8.Ergys Lekataj
9.Hektor Ligataj
10.Rubens Rista
11.Enis Myrtollari
12.Romario Gjoka
13.Agron Mema
14.Oklend Berberi
15.Gerasimo Korkuti
16.Mariglen Mellaraj
17.Kozma Thanasko
18.Erald Kaduni
19.Armando Manaj
20.Aleksander Daja
21.Miri Legataj
22.Janis Shehu
23.Aurel Murrizi
24.Arjan Sulaj
25.Fatri Hodollari
26.Fatmir Metaj
27.Shpetim Velaj
28.Gramoz Malasi
29.Vasil Pojani
30.Aleksander Lalaj
31.Armand Peshku
32.Kristaq Shuli
33.Eriton Habili
34.Viola Hoxha
35.Lazar Ranxhia
36.Xhorxhi Duda
37.Piro Lico
38.Enerida Konstandini
39.Ermal Malasi
40.Enkeljon Vela