Tiranë, kontroll transportit publik, ndëshkohen 90 drejtues

Lajmifundit / 27 Shtator 2017, 08:03
Të paktën 90 drejtues automjetesh në Tiranë janë ndëshkuar për informalitet në fushën e transportit.

Masat janë zbatuar gjatë kontrolleve në transportin publik në kryeqytet.

Policia bën me dije se 25 prej të ndëshkuarve janë kapur pa rripin e sigurimit teksa transportonin fëmijët për në shkolla.

Policia bën me dije se janë ushtruar kontrolle në të gjithë territorin e kryeqytetit në orare të ndryshme dhe sipas hartës së evidentuar më herët si zona problematike përsa i përket transportit publik.

“Policia Rrugore e Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë, po vijon punën për kontrollin e automjeteve të shërbimit publik, të atyre që transportojnë fëmijë në shkolla e kopshte, autobuzë, taksi si dhe autovetura të tjera që dyshohet se ushtrojnë aktivitet të paligjshëm, pa licencë, duke mos u stacionuar në terminalet e përcaktuara nga Enti Pronar dhe në kundërshtim me kushtet dhe kriteret e certifikatave të transportit rrugor” thuhet në njoftimin për mediat.

Kontrollet do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim.

