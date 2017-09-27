Tiranë, kontroll transportit publik, ndëshkohen 90 drejtues
Të paktën 90 drejtues automjetesh në Tiranë janë ndëshkuar për informalitet në fushën e transportit.
Masat janë zbatuar gjatë kontrolleve në transportin publik në kryeqytet.
Policia bën me dije se 25 prej të ndëshkuarve janë kapur pa rripin e sigurimit teksa transportonin fëmijët për në shkolla.
Policia bën me dije se janë ushtruar kontrolle në të gjithë territorin e kryeqytetit në orare të ndryshme dhe sipas hartës së evidentuar më herët si zona problematike përsa i përket transportit publik.
“Policia Rrugore e Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë, po vijon punën për kontrollin e automjeteve të shërbimit publik, të atyre që transportojnë fëmijë në shkolla e kopshte, autobuzë, taksi si dhe autovetura të tjera që dyshohet se ushtrojnë aktivitet të paligjshëm, pa licencë, duke mos u stacionuar në terminalet e përcaktuara nga Enti Pronar dhe në kundërshtim me kushtet dhe kriteret e certifikatave të transportit rrugor” thuhet në njoftimin për mediat.
Kontrollet do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim.