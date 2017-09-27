LEXO PA REKLAMA!

Detajet nga çështja ‘Shullazi’, ish-kreu i Hipotekës zbardh sherrin me deputetin

Lajmifundit / 27 Shtator 2017, 21:15
Aktualitet

Ish-kreu i Hipotekës, Ilirjan Muho, në dëshminë e djeshme në gjyqin kundër Emiljano Shullazit ka pranuar takimet me Ylvi Beqajn dhe Shullazin, por tha se regjistrimi i ish-hotel “Vollgës” u bë gjatë kohës kur ai ishte me pushime, në 10- ditëshin e fundit të gushtit të vitit 2014.

Ai tregon edhe për takimin e tensionuar në zyrën e tij, dhe sherrin e Alban Dabullës me Jurgis Çyrbjen që tani është deputet.

Prokurorja: Mban mend gjë tjetër nga takimi?

Ilirjan Muho: Vetëm se ishin bashkëpronarë të ish-hotel “Vollgës” dhe se jemi takuar këtu në Tiranë, te një lokal te “21 Dhjetori”.

Prokurorja: Po me palën tjetër, ku u takuat? Me palën e cenuar?

Ilirjan Muho: Jemi takuar në zyrën time së bashku me kryeregjistruesin e Durrësit (në atë kohë Jurgis Çyrbja) si edhe zëvendësin e tij. Ka qenë një takim mjaft i tensionuar në zyrën time. Ishin afër dhe situata mund të tensionohej. Alban Dabulla bërtiste ashpër ndaj regjistruesit të Durrësit. Në një moment, kërkova të dilnin jashtë.

Prokurorja: Ke patur takim tjetër me Emiljano Shullazin dhe Ylvi Beqajn.

Ilirjan Muho: Jo, nuk kujtoj asnjë.

Prokurorja: Po Gilando Danin e njihni? E keni takuar ndonjëherë?

Ilirjan Muho: Nuk mbaj mend. Ndoshta mund të ketë qenë i pranishëm në ndonjë nga takimet ose kur Ylvi Beqaj më erdhi me avokat në zyrë. S’kam patur kontakte me të.

Prokurorja: Kishit kërkesa për regjistrimin e ish-hotel “Vollgës”, përpara se të iknit me leje?

Ilirjan Muho: Po kam patur, por regjistrimi u bë kur isha me leje./panorama

