LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Kandidatët e Vetingut habisin jurinë me përgjigjet e tyre, s`njohin Di Pietron, Falconen e Borselinon

Lajmifundit / 23 Shtator 2017, 11:35
Aktualitet

Pese nga anetaret e Komisionit e do te bejne vetingun e gjyqtareve e prokuroreve, nuk dine nuk eshte vrare Falcone apo Borcelino.

Ata po ashtu nuk njohin ish prokuroret e pergjithshem te Shqiperise.

Gjithashtu pese anetaret e komisionit te vetingut, nuk dine kush eshte Di Pietro, apo edhe personazhe te tjera te mirenjohur nderkombetarisht si figura simbol te drejtesise.

Juria ka mbetur e shokuar nga përgjigjet e pedagogëve të juridikut dhe magjistraturës, pasi iu ka drejtuar pyetje elementare, herë herë edhe “provokuese”.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion