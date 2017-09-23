Kandidatët e Vetingut habisin jurinë me përgjigjet e tyre, s`njohin Di Pietron, Falconen e Borselinon
Pese nga anetaret e Komisionit e do te bejne vetingun e gjyqtareve e prokuroreve, nuk dine nuk eshte vrare Falcone apo Borcelino.
Ata po ashtu nuk njohin ish prokuroret e pergjithshem te Shqiperise.
Gjithashtu pese anetaret e komisionit te vetingut, nuk dine kush eshte Di Pietro, apo edhe personazhe te tjera te mirenjohur nderkombetarisht si figura simbol te drejtesise.
Juria ka mbetur e shokuar nga përgjigjet e pedagogëve të juridikut dhe magjistraturës, pasi iu ka drejtuar pyetje elementare, herë herë edhe “provokuese”.