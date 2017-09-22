LEXO PA REKLAMA!

Trump sërish tregon mungesë respekti ndaj Melanisë (Foto)

Lajmifundit / 22 Shtator 2017, 12:50
Soft

Donald Trump sërish të njëjtin gabim! Fotografia e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan me bashkëshorten e tij dhe çiftin Trump ka shkaktuar debate në rrjetet sociale.

Komentuesit kanë vërejtur një detaj ku shihet se si Erdogan mban për dore bashkëshorten e tij derisa presidenti amerikan Donald Trump dhe Zonja e Parë amerikane, Melania Trump nuk bëjnë një gjë të tillë, shkruan Periskopi.

Komentuesit kanë debatuar lidhur me atë se Trump vazhdimisht bën veprime të tilla në publik.

