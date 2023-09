Provokuese, Nicole Kidman me fustan transparent para mediave (Foto)

Aktorja Nicole Kidman në eventin për bamirësi Big Little Night, në San Francisco ka habitur të gjithë! Elegante por shumë seksi, aktorja tërhoqi shumë vëmendje!!!

Nicole Kidman kishte veshur një fustan të zi me tyl lart të Ulyana Sergeenko, e cila i zbulonte gjoksin. Në cfarë do lloj eventi tjetër kjo veshje do të ishte sensuale, por në një eveniment bamirësie, në favor të të gjithë femrave viktimë të dhunës, e organizuar nga Futures Withour Violence, sigurisht që dukej vulgare. Për artisten e mrekullueshme 50 vjeçare një rënie e pafalshme në stil.