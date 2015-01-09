LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Në Itali kapen miliona bankënota false me vlerë 50 euro

Lajmifundit / 9 Janar 2015, 13:14
Bota

EUROPolicia italiane ka konfiskuar më shumë se 1 milion bankënota false me apoenë 50 eurotë të cilat vetëm sa nuk ishin lëshuar në qarkullim.

Bankënota të rreme me sasi prej 1.012.800 me vlerë nga 50 euro janë zbuluar në jug të Napolit në një kompani që merrej me qepje, ka njoftuar policia financiare italiane, transmeton Koha.net

Ky është konfiskimi më i madh i parave të rreme në disa vjet të fundit në Itali.

Janë arrestuar tre persona që i kishin shtypur këto bankënota.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion