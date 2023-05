Tragjedia në Durrës, luanin me shkrepëse pasi nëna i la vetëm, digjen tre fëmijët

Një ngjarje tragjike ka ndodhur pasditen e sotme në Durrës, ku tre fëmijë të mitur kanë humbur jetën. Ata u lane vetem nga nena e tyre ndersa po luanin me shkprpeese ne momentin kur zjarri ra ne banese. Policia raporton se “ngjarja ka ndodhur rreth orës 17:30 në Rromanat, ku në banesën private të shtetasit Gazmend Konçi ka rënë zjarr”.

Brenda në banesë kanë qenë vetëm 3 fëmijë të mitur, trinjakë të moshës 3 vjeç, të cilët kanë ndërruar jetë. Burime nga vendi i ngjarjes bëjnë me dije se e ëma e viktimave ka dëshmuar se i kishte mbyllur fëmijët vetëm në shtëpi dhe është larguar për punë larg shtëpisë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Kur është kthyer ka parë shtëpinë në flakë. Ende nuk dihet çfarë e ka shkaktuar zjarrin në banesë, por dyshimet e para të policisë lidhen me faktin se trenjakët mund të ketë qenë duke luajtur me shkrepëse dhe u kanë vënë flakën orendive.

Inspektoriati Shtetëror teknik konfirmon të njëjtën gjë, duke përjashtuar mundësinë që zjarri të ketë lidhje me bombol gazi.

“Nuk ka lidhje me bombol gazi. Kanë qenë te mbyllur ne dhome, dritarja ka qene me hekura duke lozur me shkrepse dyshohet se ka ndodhur aksidenti”.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.