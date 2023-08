Berisha i quajti “mizerabël” këshilltarët e Bashës, ja si e komenton Grida Duma

Deputetja e Partisë Demokratike, Grida Duma, ka thënë mendimin e saj në lidhje me deklaratat negative të ish-kryeministrit Sali Berisha për këshilltarët e kryedemokratit Lulzim Basha.

E pyetur nga gazetarja Nisida Tufa në emisionin “Kjo Javë” në News24 se Berisha tha që këshilltarët e zgjedhur nga Basha ishin mizerabël, Grida Duma tha se nuk mund të komentojë mbi asnjërin prej kolegëve, anëtarëve apo kontribuuesve të Partisë Demokratike.

Duma komentoi edhe marrëdhënien me ish-kryeministrin Sali Berisha. “Si me këdo, si me të gjithë kolegët. Kam komunikim, është normale kjo gjë,” tha ajo.