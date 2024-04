Asgjë nuk e ndal më, Samsung Galaxy 8 së shpejti me sistemin më të ri operativ

Samsung Galaxy 8 nuk ndalet së surprizuar klientët e tij.

Dihet se kompanitë së pari do të përditësojnë smartfonët e tyre të avancuar me sistemin më të ri operativ Android 8.0 Oreo dhe pastaj do të fillojnë të punojnë në smartfonët e rinj.

E njëjta gjë po ndodh edhe me gjigantin e teknologjisë Samsung, e cila ka filluar të punojë në përditësimin e serisë së saj Galaxy S8 me Oreo.

Versioni i përditësimit për Galaxy S8 dhe S8+ është G955FXXU1BQI1 dhe G950FXXU1BQI1.

Ende nuk është zbuluar se kur do të lansohet përditësimi, por testimi i tij pritet të fillojë së shpejti.

Gjithashtu, raportohet se Samsung mund të mos ketë të gjitha veçoritë e Android 8.0 Oreo me këtë përditësim.