Rama në Kuvend: Mos prenotoni pushime jashtë vitin tjetër

Gjatë prezantimit te programit qeverises, kryeministri Edi Rama ka folur për turizmin, si një prioritet për qeverinë në 4 vitet e ardhshme. Rama tha se turizmin do ta kthejmë më burim të rritjes ekonomike dhe të punësimit. Ai bëri thirrje që vitin tjetër mos prentoni pushime jashtë, pasi turizmi do të sjellë një erë të re në Shqipëri.

"E kemi ne në dorë që turizmin ta kthejmë në një nga burimet më të shtuar të rritjes ekonomike dhe të punësimit në 4 vitet e ardhshme. Ta ndryshojmë fort qasjen në këtë sektor, ta ngrejmë në një nivel të ri bashkëpunimin me pushtetin vendor dhe me gjithë industrinë. Ti rrisim ndjeshëm cështjet e brendshme dhe të huaja në turizëm dhe do ta bëjmë. Qysh vitin e ardhshëm mos prenotoni pushime jashtë, sezoni turistik do të sjellë një erë të re në Shqipëri", njoftoi Rama.

Ai theksoi se do të ngrihet një strukturë e posaçme për inventarin e pronave të shtetit

"Do të mbyllim procesin e legalizimeve. Një strukturë e posaçme do të bëjë inventarin e pronave të shtetit, që nga rrugët që janë ende thuhet pronë publike, por mish për topat e sekserëve nëpër hipoteka, deri tek të gjitha tokat e lira bujqësore, apo turistike të cilat nuk mund ti lihen në dorë grabitqarëve, sekserëve dhe parallinjve të këtij vendi", beri me dije Rama.