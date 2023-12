Themeluesi i PD-së: Nuk e njoh Bashën për kryetar opozite!

Tri votat "e rrjedhura" nga ana e deputetëve të PD-së për kryetarin e ri të Kuvendit Gramoz Ruçin kanë rindezur “zjarrin” e kërkesës brenda kësaj partie për dorëheqjen e Bashës.

Pas akuzave të Astrit Patozit, Besnik Mustafajt e Jamarbër Malltezit, janë edhe themeluesit e PD që po kërkojnë largimin e Bashës.

Përmes një postimi në "Facebook", Ilir Kaduku, themelues i Partisë Demokratike në vitin 1990 thotë se nuk e njeh Bashën si kryetar të PD-së.

Statusi i plotë i Ilir Kadukut

Hollandez i dashur! Une, Ilir Kaduku, themelues i PD, profesori i levizjes studentore '90, individi qe nuk ka gezuar asnje post politik dhe shteteror ne jeten e tij, personi qe nuk njeh as edhe nje njolle ne biografine e tij politike, publikisht te deklaroj : nuk te kam njohur dhe as nuk te njoh per lider opozite! Me sinqeritetin me te madh te kerkoj qe te japesh doreheqje sa me pare dhe te lejosh demokracine shqiptare te marre fryme lirisht! Populli Shqiptar nuk do te lejoje qe ti dhe Shpura Basha te mohojne sakrificat per crrenjosjen e komunizmit dhe per instalimin e demokracise reale! Leri matrapazlleqet politike, mashtrimet patollogjike, ndergjegjesohu dhe largohu nga skena politike sa nuk eshte vone! Vetem revolucioni i vertete demokratik jashte sistemit te felliqur politik qe ka gatuar kuzhina elektronike Basha - Rama mund te shpetoje demokracine shqiptare nga katastrofa! Poshte 18 Maji, dita e tradhetise kombetare, e kurverimit politik PD - PS!