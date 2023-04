Tiranë, policia bllokon disa mjete luksoze dhe shoqëron 23 persona

Ditën e sotme, policia e Tiranës ka bërë kontrolle të befasishme në të gjithë rrethin, ku mësohet se janë shoqëruar në komisariat për verifikim 23 shtetas. Po ashtu, mësohet se janë bllokuar disa mjete luksoze.

Njoftimi i policisë

Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Policia e Tiranës Plan Masash për rritjen e parametrave të sigurisë. Kontrolle të befasishme në të gjithë territorin e qarkut Tiranë. Kontrollet nga Forca e Operacioneve speciale dhe Shqiponjat në D.V.P.Tiranë.

Kontrolle për evidentimin dhe kapjen e personave që qarkullojnë me armë zjarri, të atyre me makina të blinduara, të personave të shpallur në kërkim, të personave me precedent kriminal etj. Gjatë kontrolleve të ushtruara janë shoqëruar në ambjentet e Policisë Tiranë, 23 shtetas për verifikim. Janë kontrolluar dhjetra makina luksoze. Është sekuestruar një pistoletë neutralizuese. Janë shoqëruar në pikë bllokimi disa automjete për verifikim të mëtejshëm të numrit të shasisë. Kontrollet do të vijonë në orë të ndryshme. Duke filluar nga data 11 shtator këto kontrolle do të shtrihen edhe në afërsi të shkollave.