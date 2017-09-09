LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Kapiteni i Kombëtares: Kemi arritur atë që Shqipëria nuk kishte provuar asnjëherë

Lajmifundit / 9 Shtator 2017, 21:22
Sport

Kapiteni i Kombetares Mergim Mavraj ka dhene nje mesazh ne faqen e tij zyrtare ne lidhje me ndeshjet e luajtura ndaj Lihtenshtejnit dhe Maqedonise.

E arritëm objektivin..!!-shkruan ai, ndersa shton:

Kombëtarja po rritet dita ditës dhe për këtë e tregojnë shumë qartë rezultatet. Pas pjesmarrjes në Europian, tani dëshira e çdokujt që i rreh zemra kuqezi është ta shohë Kombëtaren në çdo Europian dhe Botëror.

Mirëpo, duhet të jemi me këmbë në tokë. Ekipi ka realizuar objektivin për këtë eleminatore pavarësisht se na u mohua fitorja ndaj Maqedonisë. Kemi siguruar vendin e tretë në klasifikim kur ka edhe dy ndeshje për tu luajtur, diçka që Shqipëria nuk e ka realizuar më parë dhe për këtë përgëzoj të gjithë çunat për gjithçka kanë dhënë për fanellën e kombit.#OsaMirëMeQeneShqiptar #Kuqezi #RedandBlack

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion