Kapiteni i Kombëtares: Kemi arritur atë që Shqipëria nuk kishte provuar asnjëherë
Kapiteni i Kombetares Mergim Mavraj ka dhene nje mesazh ne faqen e tij zyrtare ne lidhje me ndeshjet e luajtura ndaj Lihtenshtejnit dhe Maqedonise.
E arritëm objektivin..!!-shkruan ai, ndersa shton:
Kombëtarja po rritet dita ditës dhe për këtë e tregojnë shumë qartë rezultatet. Pas pjesmarrjes në Europian, tani dëshira e çdokujt që i rreh zemra kuqezi është ta shohë Kombëtaren në çdo Europian dhe Botëror.
Mirëpo, duhet të jemi me këmbë në tokë. Ekipi ka realizuar objektivin për këtë eleminatore pavarësisht se na u mohua fitorja ndaj Maqedonisë. Kemi siguruar vendin e tretë në klasifikim kur ka edhe dy ndeshje për tu luajtur, diçka që Shqipëria nuk e ka realizuar më parë dhe për këtë përgëzoj të gjithë çunat për gjithçka kanë dhënë për fanellën e kombit.#OsaMirëMeQeneShqiptar #Kuqezi #RedandBlack