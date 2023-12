"Shefi im ka miq në politikë, pagoi shumë para", mediat e huaja reportazh për trafikun e drogës në Shqipëri

Qeveria shqiptare e ka shpallur prioritet luftën ndaj kanabisit, ndërkohë që Bashkimi Europian është shprehur qartë se kjo luftë do jetë edhe kusht për nisjen e negociatave.

Në këto kushte, dy prej mediave më të rëndësishme gjermane, gazeta FAZ dhe televizioni publik ARD kanë përgatitur një reportazh nga Shqipëria. Pikëpyetja kryesore që ngrenë gazetarët është kjo: Sa seriozisht e ka luftën ndaj kanabisit qeveria e Edi Ramës? Gazetari investigativ Artan Hoxha thotë se është i bindur që qeveria e ka lejuar vetë mbjelljen e kanabisit në vitin zgjedhor.

Reportazhi

Shqipëria e vogël është bërë furnizuesi më i madh i marijuanës në Evropë. Sa serioze është “lufta kundër mafias së drogës” të qeverisë? Koordinatat për misionin e radhës i ka dhënë shefi i operacionit anti-kanabis, Saimir Rrustemi, të marra drejtpërdrejtë nga Ministria e Punëve të Brendshme. Në ndriçimin e dritës së rrugës, ai shikon edhe njëherë fotot dhe imazhet satelitore të Google Earth. Shkodra qyteti më i madh në Shqipërinë e Veriut pas orës 4 të mëngjesit është në gjumë. Vetëm në repartin e policisë ka filluar jeta, në një kohë që gjithnjë e më shumë njerëz po zhduken nga errësira. Shefi komisariatit Saimir Rrustemi, në dokumentet e tij, ka emrat e fytyrave të lodhur. Ai ka kërkuar 50 burra nga stacionet e policisë në zonë, një bandë shumëngjyrëshe me uniforma blu të errëta. E ndërsa vjen makina me ekipin të mbushur me djem të njëtrajtshëm, të gjithë mbanin në duar Kalashnikov. “Do të jetë rraskapitëse,” thotë Rrustemi, ndërsa ecën përpara policëve të tjerë. Në pamjen e tij ka një hije të mjekrës dhe këmbët gjerësisht ushtarake. “Askush nuk do të kthehet në qytet pa mbaruar punën.”

Ai është 36 vjeç, më i ri se shumica e policëve të tjerë. Ata e quajnë atë shef Saimiri, pasi ai u promovua në policinë më të lartë kriminale në qytet vitin e kaluar. Misioni i tij më i rëndësishëm qysh atëherë është shkatërrimi i lëndëve narkotike. Shqipëria, në jug-perëndim të Ballkanit, aty ku Dielli shkëlqen deri në 300 ditë në vit. Megjithatë, lumenjtë që derdhen në Mesdhe nga malet kanë shumë ujë. Kushtet më të mira jo vetëm për florën dhe faunën vendase, por edhe për bimën e kanabisit fillimisht amtare në Azinë Qendrore, latinisht: Cannabis sativa. Ajo rritet kaq mirë në Shqipëri se vendi i vogël është bërë prodhuesi dhe furnizuesi më i rëndësishëm i marihuanës në Evropë. Deri tani, thotë Europol. Një rishikim i konfiskimeve të marihuanës shqiptare në muajt e fundit: dy ton në bordin e një jaht luksoz në jug të Peloponezit, 25 kilogram në një trajner në Vjenë, 674 kilogram në një furgon në Amsterdam, 2.3 ton në një motoskaf Puglia, 550 kilogram në një kamion në autostradën 9 pranë Hof. Ishte një nga zbulimet më të mëdha të narkotikëve që policia bavareze ka bërë ndonjëherë. Një nga zonat e mëdha të kultivimit vitin e kaluar ishte në malet Dukagjin, jo shumë larg nga Shkodra.

Koordinatat që ata përdorin për operacionet e tyre janë origjinale nga Guardia di Finanza italiane. Policia dhe policia doganore rregullisht e tejkalojnë territorin shqiptar duke bërë fotografi, të cilat ata i vlerësojnë. E gjelbërta e fushave të kanabisit është më e fortë se pjesa tjetër e bimësisë, dhe kur italianët zbulojnë vende të tilla, ata i kalojnë informatat Ministrisë së Brendshme në Tiranë. Pastaj policia si Saimir Rrustemi duhet të dalë për të bërë kontroll nga toka, për shkak se nuk kanë helikopterë. Rruga drejt Dukagjinit është në të vërtetë një ferr. Makinat e amortizuara të policisë e kanë të vështirë të arrijnë në zonat e thella malore. Madje gjatë rrugës për të arritur në një nga fushat e identifikuara makina e policisë e vitit 1998 mbetet në mes të rrugës, nuk përballon dot rrugën malore. “Pra, do luftojmë kultivimin e kanabisit? Ata kanë më shumë para se ne” tha një polic. Krimi i organizuar ka gjetur në Shqipëri një teren pjellor. Tranzicioni nga komunizmi në demokraci, në fillim të viteve 1990 u shënua me trazira të dhunshme, paligjshmëri dhe korrupsion. Klani mafioz i lidhur me politikanë filloi të bëjë para me kontrabandën e cigareve, armëve, heroinës. E shumë shpejt përfundoi në biznesin e kanabisit.

Autoritetet

Qeveria e Socialistëve në Tiranë, e cila u konfirmua në zgjedhjet e qershorit, nuk kundërshton faktin se ka edhe zyrtarë të lartë shtetërorë që janë të përfshirë në makinacionet e bandave të drogës. Por ajo thotë se do të punojë pa kompromis kundër tij. “Kjo është një luftë e vërtetë, nuk është si lëndinë në kopshtin tënd”, thotë Kryeministri Edi Rama. “Ka momente kur shkoni në sulm, dhe pastaj ekziston një kundër-ofendim i kriminelëve. Por tani kemi çdo arsye të besojmë se kjo histori do të vijë në fund këtë vit. ” Të gjithë zyrtarët e policisë, të dymbëdhjetë rajoneve shqiptare janë ndërruar që nga fillimi i vitit. Operacionet për shkatërrimin e fushave të kanabisit filluan ndryshe se më parë, duke filluar me kontrolle për mbjellje në pranverë. Në të vërtetë, hulumtimi i përbashkët nga kjo gazetë me revistën ARD “Report Munich” tregon në disa pjesë të vendit: kultivohen më pak kanabis se në vitin në zona shumë të largëta. Fshatarët, gazetarët dhe partitë lokale konfirmojnë këtë.

Shuhet Lazarati, shtohen platancionet me drogë

Lazarati, një fshat afër kufirit grek, u la i lirë nga qeveria të kultivonte kanabis duke u kthyer në simbolin e këtij biznesi. Fshati prodhonte rreth 900 tonë kanabis në vit. Kjo zgjati deri në vitin 2013, kur kryeministri i sapo zgjedhur Edi Rama vendosi të ndërhyjë në Lazarat duke shkatërruar bimët e mbjella. Por Kryeministri arrestoi vetëm persona të parëndësishëm dhe trafikantët e vërtetë falë lidhjeve të tyre me politikanët arritën të shpëtojnë. Qeveria e Tiranës lejoi që Lazarati të jetë një zonë e lirë për drogë, e ndërsa pas fitores në 2013, Kryeministri i ri socialist Edi Rama urdhëroi një vit të stuhishëm dhe pak ditë përpara se Bashkimi Evropian të vendosë nëse do t’i japë Shqipërisë statusin e kandidatit për pranim 800 policë dhe forca speciale në automjete të blinduara rrethuan fshatin. Ata u bombarduan me armë automatike dhe grushte të blinduara. Pas pesë ditësh, policia arriti të shkatërronte 80 ton marijuanë dhe rreth 130,000 perennials. Por lufta kundër kultivimit të kanabisit kishte filluar vetëm. Pas të gjithave, plantacionet u përhapën në të gjithë vendin. Por, në Lazart u arrestuan vetëm peshqit e vegjël, pasi njerëzit të cilët qëndronin pas, kishin lekë dhe lidhje të ngushta me policët dhe politikanët . Se sa të rëndësishme janë këto lidhje këtë e ka treguar një 17-vjeçar i cili ka punuar në fushat e kanabisit në Dukagjin. Ai nuk dëshiron që emri i tij të bëhet i ditur, gjithashtu ai nuk dëshiron të flasë në kafenenë e Shkodrës, të cilën ai e ka zgjedhur si një vend takimi, por në makinë, duke thënë se: “E bëra këtë vetëm sepse kisha nevojë për paratë për të ndihmuar familjen time”. Ai është 17 vjeç, dhe dhjetë vjet më parë ai u zhvendos me prindërit e tij dhe pesë vëllezërit e motrat nga një fshat malor në Dukagjin në periferi të Shkodrës. Për një vit ai ishte në shkollë, mësoi të shkruante vetëm emrin e tij dhe asgjë tjetër. Më pas filloi të lante makina, duke fituar 300 lekë në ditë. Dy vjet më parë ishte një banor i ri lagjes i cili e futi në këtë rrugë. “A doni të punoni për mua në këtë fushë?” e kishte pyetur . Dhe për shkak se premtoi 3000 lekë në ditë, djali pranoi. Gjatë verës ata mbjellin farë dhe vadisin bimët, dhe në vjeshtë fillojnë korrjen. Para korrjes, policët kishin ardhur gjithmonë në mal për të shkatërruar kanabisin. Por sipas djalit, fushat e tyre, kanë qenë të sigurta pavarësisht kontrolleve. “Shefi im ka miq në politikë. Dhe ai pagoi shumë para. ”

“Shefi im nuk ka fusha këtë vit,” thotë djaloshi nga Shkodra. “Unë jam tani duke larë makinat përsëri.” Dhe shefi komisioner Saimir Rrustemi thotë: “Kanabisi ka përparësi më të lartë këtë vit.” Pastaj ai shton “Këtë herë me të vërtetë”. Dhe pavarësisht kësaj, oferta e marijuanës shqiptare ende nuk është ulur, përkundrazi: doganierët dhe policët evropianë kanë konfiskuar më shumë se kurrë. Vetëm në gjysmën e parë të vitit, Guardia di Finanza në anijet në Adriatik ka siguruar 25 tonë, më shumë se në gjithë vitin 2016. Pavarësisht nga shfarosjet e policisë shqiptare, korrja e mafias së drogës vjeshtën e kaluar duhet të ketë qenë e lartë. Artan Hoxha, hetuesi më i njohur në Shqipëri, dyshon se qeveria e socialistëve ka toleruar qëllimisht kultivimin e kanabisit në vitin para zgjedhjeve. Hoxha është një djalë i ri që ka studiuar krimin e organizuar për një kohë të gjatë dhe nuk mund të ndalet nga kërcënimet e vdekjes me SMS ose nga përpjekjet e frikësimit nga organet e korruptuara të shtetit. Pranverën e kaluar, Hoxha thotë se disa policë rajonalë kanë ardhur tek ai dhe e kanë kërkuar të raportojë më pak për kultivimin e kanabisit. “Ata më thanë,” Ju respektojmë shumë dhe ne ju mbrojmë. Por ne duhet t’ju kërkojmë të qëndroni miq në rajonet tona, “thotë ai.” Punonjësit e policisë, thotë Hoxha, kishin sugjeruar se kishte një marrëveshje midis drogës dhe institucioneve shtetërore. Në telefonin e tij celular Hoxha tregon një video të vetë-regjistruar: një panoramë mbi një fabrikë kanabisi. Ministria e Brendshme e Shqipërisë nuk dëshiron të komentojë drejtpërdrejtë pretendimet e Hoxhës. Një zëdhënës tha: “Pavarësisht progresit të bërë në forcimin e policisë, ky i fundit ende vuan nga ndikimi i thellë i partive politike. Përveç policëve të korruptuar, shumë nga njerëzit që nuk kanë perspektivë për të ardhura të ndershme apo përkrahje qeveritare në zona të prapambetura si Dukagjin, kanë përfituar nga kultivimi i kanabisit të shtrembëruar vitin para zgjedhjeve. Sigurisht, paratë më të mëdha në këtë biznes i kanë bërë mafiozët dhe familjet e tyre, të cilat ende kanë një ndikim të madh në nivel lokal. Ata janë politikisht fleksibël, me fuqinë dhe paranë e tyre mbështesin ato parti dhe kandidatë që nuk e pengojnë biznesin e tyre të paligjshëm.

Rasti Balili

Rasti i Klement Balilit tregon se si janë të lidhur pushteti me krimin: Në maj të vitit 2016, policia greke, së bashku me Europol dhe autoritetet antidotes amerikane shkatërruan një bandë që kishte trafikuar kanabis dhe kokainë në Evropën Perëndimore gjatë disa viteve dhe kështu fitoi qindra miliona euro. Hetuesit e identifikuan Klement Balilin si financierin. Ai ishte drejtor i Ministrisë së Transportit në Sarandë në Shqipërinë jugore. Përveç kësaj, familja e tij ndërtoi “Santa Quaranta”, një hotel luksoz në plazh. Balili mohoi akuzat në televizion. Ai u pezullua nga shërbimi shtetëror.

Kritikat

Bashkimi Evropian aty ku Rama është e prirur për të udhëhequr vendin e tij, e ka kritikuar në mënyrë të qartë në raportin e saj të progresit dështimin e policisë shqiptare dhe gjyqësorit për të shkatërruar bandat e drogës. Një arsye tjetër se pse kultivimi i kanabisit ka rënë në vitin 2017 është interesi i vogël i mafias kjo pasi çmimet janë për shkak të mbi ofertës në terren. Dhe fushat ende janë plot.

Zbulimi

Vetëm në korrik, policia shqiptare në qytetin bregdetar të Vlorës zbuloi më shumë se 15 ton marihuanë, vlera e tregut të zi: 160 milionë euro. Megjithatë, siç vlerësohet nga hetuesit e Evropës Perëndimore, më shumë se 1,000 ton janë korrur vitin e kaluar, nuk ka një humbje të madhe për mafian. Nëse qeveria Rama është vërtet serioze për luftën kundër kanabisit dhe nëse mund të luftojë me krerët e fuqishëm të fiseve, nuk do të tregojë deri në vitin e ardhshëm, kur kërkesa është më e lartë dhe vëmendja ndërkombëtare është më e ulët. Klanet e drogës po investojnë milionat e fituar nga kultivimi i kanabisit në biznese të tjera, në hotele dhe në pasuri të paluajtshme, në bujqësi dhe kompani në të gjithë sektorët. Dhe ata zgjerojnë biznesin e tyre të paligjshëm. Për disa vite, ata kanë qenë gjithnjë e më aktivë në kontrabandën e kokainës – me kontakte të drejtpërdrejta me kartelet në Amerikën Latine.

Ndikimi

Bandat shqiptare tani kanë “ndikim shumë të madh në krimin e organizuar në Mbretërinë e Bashkuar”, paralajmëron Agjencia Kombëtare Britanike për Krime. Fokusi kryesor ishte trafikimi i kokainës, i shoqëruar shpesh me dhunë. Zyra Federale e Policisë Kriminale (Bundeskriminalamt) raportoi një rritje prej 85.4% të dyshuarve me shtetësi shqiptare, ata akuzohen kryesisht për tregti ndërkombëtare e drogës. Pas pesë orësh, komisari Saimir Rrustemi dhe burrat e tij në fund arrijnë zonën në imazhet satelitore, ku dyshohet të ketë lëndë narkotike kanabis. Ne vazhdojmë me këmbë, të ndarë në disa grupe. Përmes pemëve, mbi livadhet, shpatet malore, shpatet zbritëse. Dhe pas një orë zbulojmë gjurmën e parë në një pellg artificiale, policët ndjekin rrjedhën, përgjatë një shpati shkëmbor, dhe pak më vonë zbulojmë bimët narkotike. Forcat speciale me kallashnikovët në duar shfaqen sipër fushës, por askush nuk mund ti shikoj ata. Fshati tjetër është një orë e gjysmë larg. Një nga burrat e Rrustemit nxjerr një drapër me një dorezë të gjatë prej druri dhe fillon të pres bimët. Të tjerët i grumbullojnë ato me degët e tyre dhe çorape të prera. Pastaj vendosin disa gjethe të thata në zjarr, dhe pas vetëm pak minutash, tymi i rëndë ngrihet në qiell. 100 burrat që ishin në aksion u kthyen në Shkodër vetëm pas 18 orësh. Ajo çfarë ndodhi ishte shkatërrimi i 12 fushave me kanabis, 1785 bimë në total dhe asnjë të arrestuar. Shef Saimiri është i kënaqur, pasi një sasi e mirë kanabisi është asgjësuar./shekulli

