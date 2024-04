Fatmiri nga Tirana kërkon grua në “Aldo Morning Show”: Jam i virgjër

“Jam nga Tirana, jam i virgjër, jam i interesuar për një vajzë të mirë”, kjo ishte kërkesa e Fatmirit në “Aldo Morning Show”.

47-vjeçari tha gjatë telefonatës se nuk ka qenë i martuar më parë, punon në shtet, por nuk bëri të ditur vendin dhe profesionin.

Ai tha se nuk ka ndonjë preferencë nga ato që kanë telefonuar më parë dhe sqaroi se nuk është martuar për shkak se për një periudhë të gjatë ka jetur jashtë Shqipërisë në emigracion.

“Mendoj se jam shumë normal, që kam ngel kaq i madh nuk do të thotë se kam ndonjë gjë. Jam me nënë me babë, nuk kam probleme ekonomike” tha Fatmiri.