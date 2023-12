Marina e prezanton familjen (Foto)

Prezantuesja e njohur, Marina Vjollca, ka prezantuar familjen e saj. Pos Luanës që tash të gjithë e njohin jo për ndonjë arsye tjetër pos për linjat fizike, është Marina ajo që ka prezantuar edhe pjesën tjetër të familjes së saj. Nëna e bjondes duket se asocion ngjashmërinë e bukurosheve, teksa më ndryshe nuk është as motra e vogël, një brunetë të cilës i është festuar ditëlindjen. Marina aktualisht po merret me prezantim të emisioneve në televionin Top Channel, teksa më parë bashk me Luanën kanë qenë valltare të emisionit Fiks Fare ku edhe e nisën karrierën. /Telegrafi/