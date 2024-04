E përplas makina në dalje të Shkodrës, në gjendje kritike 93-vjeçari

Një 93 vjeçar ka mbetur i plagosur rëndë mëngjesin e sotëm në dalje të Shkodrës pasi u përplas me makinë që drejtohej nga një i ri.

Sipas policisë, rreth orës 10:00, makina me targa AA 616 FL me drejtues 24-vjeçarin G. D. ka përplasur të moshuarin afër Lokal Freskisë, në nisje të rrugës Shkodër-Lezhë.

Këmbësori me iniciale S. B. banues në Zues, ndodhet në gjendje kritike për jetën, teksa i riu, banues në Oblikë do të do të shoqërohet në ambientet e Komisariatit të Policisë Shkodër për veprime të mëtejshme.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.