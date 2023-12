Suso i jep lajmin e keq Milanit, ja deklarata e tij e fundit

Suso, ka tronditur Milanin. Kujtojmë se spanjolli shënoi golin e fitores, 2-1, në minutën e 70-të me një goditje perfekte pas një faulli jashtë zonës.

Ndonëse për 90-të minuta Susso i bëri shumë të lumtur tifozët e “djallit”, në tre ditët në vijim do t’i mbaj me ‘zemër në dorë’ deri në skadencë të merkatos. Kjo pasi futbollisti në përfundim të ndeshjes është shprehur se nuk është ende e qartë nëse do të vijojë të mbetet pjesë e italianëve, raportojnë mediat italiane.

“A do të mbetem? Nuk e di, nuk kam rinovuar ende dhe normalisht që duhet të bisedojmë për një gjë të tillë. Gjithsesi, kjo ka qenë një javë e mrekullueshme për mua. Në Serie A nuk ka kundërshtar të lehtë dhe jemi të kënaqur që kemi marrë dy fitore në dy ndeshjet e para”, deklaroi Suso.