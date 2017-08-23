UFOT dhurojnë spektakël në Elbasan, banorët tronditen (Video)
Ngjarja e pazakontë ka ndodhur afër orës 21.45 të mesnatës së kaluar dhe është filmuar nga një vajzë e qytetit të Elbasanit, transmeton infoelbasani.al.
“Përshëndetje infoelbasani.al. Desha t’iu tregoj një nga eksperiencat më të çuditshme të jetës sime. Mbrëmë rreth mesnatës po qëndroja në dritare. Dritarja ime ndodhet në anën e Qafëkërrabës. Në një moment pashë diçka të shëndritshme në qiell.
Ishte një objekt në formë disku me dritë të verdhë si në të bardhë që valëzonte në ajër. Saktësisht e gjithë kjo skenë e mrekullueshme po ndodhte në ngjitje të Kërrabës, tek ullinjtë, pikërisht aty ku ndodhet një kryq.
Fillimisht ishte një dritë, pastaj u shfaq tjetra. Lodronin të dyja. Dukeshin aq pastër me sy të lirë. Nxora celularin dhe realizova disa video të cilat po jua dërgoj. Qëndruan rreth gjysmë ore aty. Pastaj u zhdukën.
https://youtu.be/6u9BF9QD_zk