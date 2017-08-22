LEXO PA REKLAMA!

LAJM I FUNDIT/ Dy ditë para ndeshjes me Skënderbeun, atentat me armë ndaj këshilltarit të Dinamos së Zagrebit

Lajmifundit / 22 Gusht 2017, 13:45
Një atentat me armë ka tronditur këshilltarin e Dinamos së Zagrebit, Zdravko Mamiç, i cili ka shpëtuar për mrekulli.

Sipas mediave kroate, ish drejtori ekzekutiv i Dinamos, aktualisht këshilltar pranë këtij klubi, u qëllua me armë zjarri në një pritë që i ishte bërë në Tomislavgradit (Bosnjë dhe Hercegovinë) dhe u dërgua menjëherë në spital.

Sipas ‘Jutarnji list’ Policia ka nisur një hetim dhe aktualisht është në vëzhgim për atentatorin.

Zëdhënësi i Dinamos tha se ata nuk kishin asnjë koment për ngjarjen.

Dinamo e Zagrebit do të luajë të enjten në Elbasan Arena ndeshjen e kthimit me Skënderbeun, të vlefshme për turin e fundit eleminues të Europa League.

