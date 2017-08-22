LAJM I FUNDIT/ Dy ditë para ndeshjes me Skënderbeun, atentat me armë ndaj këshilltarit të Dinamos së Zagrebit
Një atentat me armë ka tronditur këshilltarin e Dinamos së Zagrebit, Zdravko Mamiç, i cili ka shpëtuar për mrekulli.
Sipas mediave kroate, ish drejtori ekzekutiv i Dinamos, aktualisht këshilltar pranë këtij klubi, u qëllua me armë zjarri në një pritë që i ishte bërë në Tomislavgradit (Bosnjë dhe Hercegovinë) dhe u dërgua menjëherë në spital.
Sipas ‘Jutarnji list’ Policia ka nisur një hetim dhe aktualisht është në vëzhgim për atentatorin.
Zëdhënësi i Dinamos tha se ata nuk kishin asnjë koment për ngjarjen.
Dinamo e Zagrebit do të luajë të enjten në Elbasan Arena ndeshjen e kthimit me Skënderbeun, të vlefshme për turin e fundit eleminues të Europa League.