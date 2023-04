Biznesmeni sarandiot arrestohet, ja çfarë i gjeti policia në biznesin e tij

Një biznesmen është arrestuar nga policia e Sarandës pasi i janë gjetur mallra kontrabandë në supermarketin e tij.

Blutë bëjnë me dije se në pranga ka rënë shtetasi Shaqir Halo. Në vijim të punës që Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë ka vazhduar për vënien përpara ligjshmërisë shtetasit të cilët kryejnë vepra penale lidhur me Tregëtimin dhe transportimin e mallrave që janë kontrabandë dhe Fshehjen e të ardhurave, ka bërë të mundur arrestimin në flagrancë të shtetasin: Shaqir Halo, 43 vjeç, banues në Delvinë, njofton policia.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Shtetasit të lartëpërmendur gjatë një kontrolli që i është ushtruar në supermarketin e tij, në lagjen ”Nr.4”, Sarandë, i janë gjetur dhe i janë sekuestruar rreth 180 kanaçe me produkt ushqimor (qumësht) me mbishkrime në gjuhë të huaja dhe të papjisura me dokumentet përkatëse për tregëtimin apo marketingun e këtyre produkteve.

Policia ka referuar materialet në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Sarandë në ngarkim të tij për këto vepra penale të parashikuar nga nenet 178 dhe 180 të Kodit Penal.