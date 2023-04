Vuri bast me shokët që ‘’do e kapte’’, modelja bie pre e djaloshit (Foto +16)

Një bast qesharak mes djemsh demaskoi modelen Eliona Pitarka.

Kjo e fundit u bë e njohur në “Zjarr TV” si një nga spikeret që guxoi të jepte lajme me xhaketë zbërthyer. Publikuar nga JOQ, një djalë, me të cilin ndoshta Eliona ka qenë në një marrëdhënie, ai që tregon bisedat erotike me aktoren dhe se si e joshi atë.

Sipas “JOQ”, djali tregon se e kishte fiksim dhe kishte vënë bast me shokët që “do e kapte”, e me sa duket, ia ka dalë mbanë. Në bisedat me aktoren duket që “bossi” e josh përmes parave këtë vajzë.