LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Itali, kërkonin autorin e sulmit në Barcelonë, arrestojnë hajdutin shqiptar

Lajmifundit / 21 Gusht 2017, 13:50
Aktualitet

Policia e antiterrorizmit italian ka intesifikuar kontrollin në territor me rezultat arrestimin e disa personave të shpallur në kërkim për vepra të ndryshme penale.

Mes tyre është arestuar dhe shqiptari Bledar Ucaj 24 vjec i akuzuar si anëtar i një bande grabitësish që kishte kryer mbi 70 grabitje në provincën e Barit.

Shtetasi Bledar Ucaj ka rënë në rrjetin e kontrollit të antiterrorizmit italain pas intesifikimit të bashkëpunimit me Policinë kufitare të Portit të Barit.

Shqiptari Bledar Ucaj u identifikua e u arrestua në një traget të linjës që udhëtonte nga Bari drejt Shqipërisë.

24 vjeçari Ucaj mundi t’i shpëtojë operacionit të Policisë italiane i ekzekutuar më 11 gusht i cili çoi në arrestimin e 9 personave si anëtarë të një bande kriminele që kryente grabitje të dhunshme në Bari e në rrethinat e tij.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion