Mercedesi që u ndez pa problem edhe pas 9 vetësh i fikur
Lajmifundit / 20 Gusht 2017, 15:03
Teknologji
Modele të shumta të Mercedes-Benz konsiderohen si veturat më të besueshme në historinë e automobilave. Këtu përmendet Mercedes-Benz W116, i cili pothuajse ka statusin e perëndisë.
Në mesin e tyre veçanërisht shquhen modelet me dizel, të cilët kalojnë për më shumë se gjysmë milion kilometra pa problem.
Fakti se këto modele janë tepër të mira tregon edhe një video e publikuar në rrjetin You Tube, ku shihet startimi i motorit pas plot nëntë vjet qëndrimi pa u ndezur.