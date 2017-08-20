LEXO PA REKLAMA!

Mercedesi që u ndez pa problem edhe pas 9 vetësh i fikur

20 Gusht 2017
Teknologji

Modele të shumta të Mercedes-Benz konsiderohen si veturat më të besueshme në historinë e automobilave. Këtu përmendet Mercedes-Benz W116, i cili pothuajse ka statusin e perëndisë.

Në mesin e tyre veçanërisht shquhen modelet me dizel, të cilët kalojnë për më shumë se gjysmë milion kilometra pa problem.

Fakti se këto modele janë tepër të mira tregon edhe një video e publikuar në rrjetin You Tube, ku shihet startimi i motorit pas plot nëntë vjet qëndrimi pa u ndezur.

