‘’Çfarë ke bërë gjithë ditën?’’, burri vendos kamera për të ‘’spiunuar’’ gruan, shokohet nga ajo që sheh (Video)

Lajmifundit / 19 Gusht 2017, 09:33
Të gjithë burrat e bëjnë pyetjen ‘’Cfarë ke bërë gjithë ditën?’’, nuk mos besuar asnjëherë që ato lodhen.

Një burrë ka vendosur kamera në shtëpi që gjatë kohës që nuk gjendet aty, të mund të shikojë se çfarë po ndodh në shtëpinë e tij.

Në një video te publikuar në internet, ka ndodhur e njëjta gjë. Ai vendosi kamera në shtëpi për të parë gruan e tij se çfarë bën gjatë kohës që ai nuk gjendet aty.

https://youtu.be/9DioivdeAP0

