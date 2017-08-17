Ish- ministri Ahmetaj del për herë të parë pas aksidentit, ja gjendja e tij (Foto)
Një muaj pas aksidentit, ish -ministri i Financave Arben Ahmetaj del për herë të parë.
Në aksidentin e 16 korrikut u plagosën 14 vetë, pasi “Range Rover” i drejtuar nga shoferi i Ahmetajt, u përplas me një autobus dhe dy makina të tjera. Makina rrëshqiti si pasojë e reshjeve të shiut.
Fatmirësisht, ish-ministri i Financave duket se e ka marrë veten nga aksidenti. Ai u fotografua sot nga gazetarët e “Gazeta Shqiptare” në qendër të Tiranës.
Ahmetaj mban paterica, me sa duket deri në rikuperimin e plotë të tronditjes që i la aksidenti.
Fotot janë shkrepur përballë “Taivanit”, pak metra larg zonës së ish-Bllokut.