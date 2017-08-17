LEXO PA REKLAMA!

Ish- ministri Ahmetaj del për herë të parë pas aksidentit, ja gjendja e tij (Foto)

Lajmifundit / 17 Gusht 2017, 13:00
Aktualitet

Një muaj pas aksidentit, ish -ministri i Financave Arben Ahmetaj del për herë të parë.

Në aksidentin e 16 korrikut u plagosën 14 vetë, pasi “Range Rover” i drejtuar nga shoferi i Ahmetajt, u përplas me një autobus dhe dy makina të tjera. Makina rrëshqiti si pasojë e reshjeve të shiut.

Fatmirësisht, ish-ministri i Financave duket se e ka marrë veten nga aksidenti. Ai u fotografua sot nga gazetarët e “Gazeta Shqiptare” në qendër të Tiranës.

Ahmetaj mban paterica, me sa duket deri në rikuperimin e plotë të tronditjes që i la aksidenti.

Fotot janë shkrepur përballë “Taivanit”, pak metra larg zonës së ish-Bllokut.

