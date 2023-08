E rëndë në Mynih, shqiptari masakrohet me 15 thika në trup

Një ngjarje e rëndë është raportuar në qndrët të Mynihut, Gjermani, ku një shqiptar nga Kosova është masakruar nga katër persona.

Ngjarja e rëndë ka ndodhur rreth orës 22:00 të mbrëmjes së djeshme, ku 25-vjeçari i cili njihej me emrin “Cani” është goditur 15 herë me thika, shkruan JOQ, referuar qytetarit dixhital. Mësohet se personi në fjalë është i martuar me një gjermane dhe ka një fëmijë.

Ndërkohë që për gjendjen e tij ende nuk dihet, por raportuesit thonë se ai mund të ketë marrë mbi 15 të çara me thikë dhe vetëm një mrekulli mund ta ketë shpëtuar.