‘’Vogue Arabia’’ mbulon modelen më të njohur në botë (Foto)

Lajmifundit / 16 Gusht 2017, 09:55
Showbiz

Bella Hadid është mbuluar për Vogue Arabia.

Ky është lajmi që ka bërë bujë në mediat rozë. Modelja më e famshme në botë, është përzgjedhur për të inauguruar numrin e shtatorit të “Vogue Arabia”, dhe kjo është bërë sipas kërkesave të tyre.  20-vjeçarja, shihet krejtësisht ndryshe. Asnjë pjesë të trupit të lënë jashtë, si një zonjushë e vërtetë.

Ndërkohë, mësohet se fotografia e këtij seti është i famshmi Karl Lagerfeld.

Ndërkohë, është bërë bujë dhe deklarata e Bellës në një intervistë, por ende nuk jemi të qartë se për cfarë e kishte saktësisht ajo.

“Mendoj se po tregove shumë në rrjetet sociale, njerëzit do të duan edhe më shumë. Jam e shqetësuar për privatësinë time dhe të familjes. Është mirë që të vë disa kufi”, tha Bella.

