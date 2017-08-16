‘’Vogue Arabia’’ mbulon modelen më të njohur në botë (Foto)
Bella Hadid është mbuluar për Vogue Arabia.
Ky është lajmi që ka bërë bujë në mediat rozë. Modelja më e famshme në botë, është përzgjedhur për të inauguruar numrin e shtatorit të “Vogue Arabia”, dhe kjo është bërë sipas kërkesave të tyre. 20-vjeçarja, shihet krejtësisht ndryshe. Asnjë pjesë të trupit të lënë jashtë, si një zonjushë e vërtetë.
Ndërkohë, mësohet se fotografia e këtij seti është i famshmi Karl Lagerfeld.
Ndërkohë, është bërë bujë dhe deklarata e Bellës në një intervistë, por ende nuk jemi të qartë se për cfarë e kishte saktësisht ajo.
“Mendoj se po tregove shumë në rrjetet sociale, njerëzit do të duan edhe më shumë. Jam e shqetësuar për privatësinë time dhe të familjes. Është mirë që të vë disa kufi”, tha Bella.