Kapriçot e motit nuk ndalen, ja kur kulmojnë temperaturat, por, kujdes…

Metereologët kanë lajmëruar rritje të temperaturave në ditët në vijim.

Por, gjithashtu ata njoftuan se duhet të bëjmë kujdes dhe nga shiu, pasi një stuhi e mirë pritet të përfshijë të gjithë vendin.

Sipas parashikuesve, temperaturat do të rriten të enjtën, por fundjava nuk premton të njëjtën gjë.

Parashikimi i Meteoalb

Rriten sërisht temperaturat në territorin shqiptar, rritje që kulmon të enjte – të premten por mbetemi në periferi të valës së të nxehtit duke bërë që temperaturat të ngjiten maksimalisht në 36 – 37°C.

Të dielën në mbrëmje dhe gjatë së hënës pritet një tjetër stuhi dhe shira në pjesën më të madhe të territorit POR sërisht pas stuhisë, mot kryesisht i kthjellët dhe rënie e temperaturave me 5 – 6°C, më e ndjeshme në vlerat e mesditës.

Edhe dita e sotme do të jetë me kthjellime dhe vranësira. Meteorologet parashikojne per sot temperatura konstante gjate paradites, por me nje rritje jo shume te ndjeshme ne mesdite.

E MERKURE: kthjellimet dominojne bregdetin dhe zonat e uleta ndersa me kthjellime dhe vranesira te shpeshta paraqiten zonat malore.

Pjesa e dyte e dites vijon me kthjellime dhe vranesira kalimtare ne ultesiren perendimore por ne zonat lindore do te kete zhvillim te vranesirave dhe shira te izoluar.

Temperaturat e ajrit mbeten konstante ne oret e mengjesit por nje rritje me rreth 2°C do te sjellin oret e mesdites.