Vajza i propozon publikisht të dashurit, por ai e lë me gojë hapur me reagimin
Lajmifundit / 15 Gusht 2017, 19:05
Soft
Në Spanjë nje vajze i propozoi të dashurit të saj në stacionin e trenit, por duket se ai nuk e donte fatkeqen.
Në pamjet e filmuara nga kalimtarë dëgjohet ajo duke i thënë: “A do të martohesh me mua? Unë të dua dhe dua të jesh me mua. Po apo jo?”
Por djali që duket në siklet i thotë: ‘Po dashuria ime por ndalo me këtë qe po ben’, e mundohet vazhdimisht që ta largojë që aty, por ajo insiston me pyetjet.
Ai mbledh gjithcka kishte dhe largohet që aty, duke e lënë vajzën të dëshpëruar në mes të rrugës.