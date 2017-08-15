LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Aksidenti tragjik në Kavajë/ Shpejtësia i shkatërroi jetën, ja 21 vjeçari që vdiq dje (Foto)

Lajmifundit / 15 Gusht 2017, 08:28
Aktualitet

Një ditë më parë, një aksident i frikshëm në autostradën Kavajë- Durrës i mori jetën 21 vjeçarit me iniciale K. R., banues në Kavajë.

I riu, i cili mendohet se po drejtonte në shpejtësinë përtej normave, është përplasur rëndë me pjesën e mbrapme të mjetit tip kamionçinë, duke shkatërruar pjesën e parme të makinës së tij, gjë që i shkaktoi përfundimin fatal. Sipas informacioneve jo zyrtare, 21 vjeçari ka marrë dëmtime në pjesën e kokës dhe se kishte humbur jetën në vend.

Po ashtu, mësohet se viktima ndodhej i vetëm në makinë në momentin e tragjedisë.

Njoftimi i policisë:

Informacion paraprak.

Më datë 14.08.2017, në numrin e Emergjencave 112, rreth orës 10:30, ka ardhur një telefonatë për përplasje mjetesh në autostradën Kavajë – Durrës.

Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë dhe ambulanca, ku nga verifikimet paraprake ka rezultuar se:

Në autostradën Kavajë – Durrës, mjeti tip “Skoda”,me drejtues shtetasin K.R., është përplasur me pjesën e mbrapme të mjetit tip kamionçinë me drejtues shtetasin E.Z.

Si pasojë e përplasjes ka ndërruar jetë, drejtuesi i mjetit tip “Skoda”, shtetasi K.R., 21 vjeç.

Grupi hetimor vazhdon punën në vendngjarje për zbardhjen e shkakut dhe rrethanave të aksidentit.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion