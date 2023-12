Përgatituni, sonte qielli do të ndriçojë nga shiu më i madh i meteorëve!

NASA ka bërë të ditur se mbrëmjen e sotme do të ndodhë shiu më i madh i meteorëve që mbahet mend ndonjëherë. Sipas astronomëve, meteorët do të ndriçojnë qiellin natën e disa madje mund të duken edhe ditën.

Këtë fundjavë qielli i natës do të mbushet me vija me ngjyra të ndezura, ndërsa dushi i Perseidit meteor vjetor arrin kulmin, me pamje më të mirë në hemisferën veriore.

Shiu i Perseidëve, siç quhet grupi i meteorëve që shkëputet nga bishti i kometës Swift-Tuttle, ndodh çdo vit në periudhën midis 17 korrikut e 24 gushtit, me kulmin midis 9 e 13 gushtit.

Por intensiteti i shiut të sivjetshëm, me 150-200 meteorë në orë është një rast i rrallë që nuk duhet humbur. Perseidet mund të shihen në hemisferën veriore si dhe në pjesën verilindore të qiellit. 150 meteorë në orë do të thotë 2-3 për minutë, përfshirë edhe shigjetat e zbehta përkrah topave të shndritshëm.