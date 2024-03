Sot është Hëna blu dhe e premtja e zezë, ja çfarë pritet të ndodhë

Hëna blu, që do ndodhe sonte si fenomen natyror, sinjalizon se diçka e keqe do të ndodhë në Tokë. Kjo ngjarje ndodh çdo tri vjet. Shumë parashikues yjesh dhe fati në postimet e tyre në YouTube kanë parashikuar se “diçka e keqe” do të ndodhte.

Sipas tyre Hëna blu e kësaj të shtune atribuon energji negative. Që nga kohët e lashta, hënat e plota janë shoqëruar me sjellje të çuditshme apo të çmendura, duke përfshirë përgjumje, aktiviteti ilegal, dhunë e deri në transformim të njerëzve gati në egërsira.

Edhe sot, pavarësisht studimeve, disa njerëz mendojnë se Hëna e plotë i bën të gjithë pak të çmendur.