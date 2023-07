Golat më të bukur të këtij sezoni, UEFA publikon 7 kandidatët (Video)

7 kandidatë janë përzgjedhur nga UEFA për golat më të bukura të këtij sezoni.

Shtëpia e futbollit evropian, UEFA ka hapur votimin për golin më të mirë të sezonit të kaluar 2016/17.

Në këtë listë konkurrojnë shtatë futbollistë, me supergolat e tyre të shënuar në garat Evropiane.

Votimi do të zgjat deri më 27 gusht, kur edhe do të publikohen votat dhe do të zgjidhet goli më i mirë i sezonit.

https://youtu.be/TFLIEVRFP6M