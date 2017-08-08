LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Publikohen pamjet e vrasjes brutale të mundësit rus

Lajmifundit / 8 Gusht 2017, 17:37
Bota

Një video që tregon momenteve të fundit të jetës së mundësit rus Yuri Vlasko, janë publikuar në internet. Ngjarja e rëndë ndodhi në fund të muajit Korrik, në republikën ruse të Buryatia.

Në video tregohet momenti kur një prej autorëve e godet me thikë Vlaskon, i cili mban veshur një kostum të kuq, teksa ndodhet mes një grupi meshkujsh në breg të liqenit Baikal.

Në momentin që sportisti bie përtokë, një person i dytë e godet atë në pjesën e pasme të kokës me një shufër hekuri.

Personat në fjalë, të dy me precedentë kriminalë, vijojnë ta godasin Vlasko derisa ai nuk lëviz më. Autorët e kësaj ngjarjeje të rëndë janë arrestuar dhe përballen me burgim të përjetshëm.

Në fund të Korrikut, pas një turnamenti të zhvilluar në kryeqytetin e Buryatia, Ulan – Ude, Vlasko dhe miqtë e tij kishin shkuar për të vizituar Liqenin Baikal, ku ndodhi dhe konflikti.

Vlasko kishte marrë dy herë titullin kampion në Evropë në mundje për të rinjtë, në stilin e lirë, ndërsa fitoi edhe medalje ari në turneun e tij të fundit në Ulan – Ude.

Ai u varros të hënën në fshatin e Osa, ku dhe kishte lindur.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion