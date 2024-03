Gruaja e mbuloi shtratin e saj me sodë buke, ajo që i ndodhi më pas do t’ju mahnisë (Video)

Shtrati ku ju fleni cdo natë, është një ndër burimet e sëmundjeve tuaja.

Por, për ta pastruar atë është e vështirë. Në fakt, një këshillë e fundit do t’ju habisë. Përbërësi që keni në shtëpinë tuaj është zgjidhje e këtij problemi

Soda e bukës pastron plotësisht shtratet, duke hequr kështu çdo lloj bakteri të krijuar me kohën në të. Gjithsesi, fillimisht duhet ta pastroni shtratin me pastrues vakum, pastaj hidhni sodë buke. Pas pak ju mund ta spërkatni me ujë dhe ta thani shtratin.

Do ta shihni që gjithçka do të duket më ndryshe në shtratin tuaj, pa bakterie, i pastër, dhe mund të flini rehat.

Shikoni videon për më shumë:

https://youtu.be/ap8Qx4_UFFI