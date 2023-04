Kupa e Europës, bastet favorizojnë Real Madridin

Real Madridi dhe Manchester United do të përplasen në Shkup për Super Kupën e Europës të martën në orën 20:45.

Kompanitë e basteve favorizojnë madrilenët në këtë sfidë duke e kuotuar me një koeficient më të ulët fitoren e tyre ndaj "djajve të kuq".

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Bet365 e kuoton me 1.91 fitoren e madrilenëve, kurse atë të Manchester United me 3.80 ndërkohë që barazimin me 3.75.