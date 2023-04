Ikin nga Shqipëria edhe Shpëtim Saraçi e Mira Konçi, ja ku është shtëpia e tyre e re

Kompozitori i mirënjohur shqiptar Shpëtim Saraçi dhe bashkëshortja e tij këngëtare Mira Konçi janë shtuar në listën e artistëve që kërkojnë një jetë të re dhe profesionale jashtë vendit tonë.

Ata kanë lënë Shqipërinë për t’u vendosur në Staten Island, SHBA. Lajmin e ka bërë të ditur gazetarja e TV Alba Life në New York, Kozeta Zylo, e cila përmes një statusi në Facebook shkruan:

TV “Alba Life” në New York me dy artiste të shquar shqiptare

Një takim shumë i këndshëm me dy artistë të mirënjohur shqiptarë, me dy artistë të mrekullueshëm Shpëtim Saraçi dhe Mira Konçi. Biseda me ta ishte e natyrshme, e çiltër ashtu siç është bota e artistit të vërtetë. Si një çift me përvojë në jetën amerikane, ndamë historitë tona dhe inkurajimet për njeri-tjetrin.

Të parin urim që iu dhamë ishte, ashtu siç na kanë uruar miqtë tanë kur shkelëm për herë të parë në tokën e bekuar si "ju marrtë Amerika me të mirë!

Eshtë një bekim si prej Zotit! Banorët e rinj të ishullit tonë në Staten Island do ta kenë të lehtë, sepse ky vend njerëzit dhe artistë të tillë i merr vetëm me të mirë. Së shpejti do të jenë në studion e TV “Alba Life” në Staten Island, New York”, përfundon Zylo.