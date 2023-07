Aksidenti mister, motori i çarë më dysh, modelja gjendet lakuriq e vdekur në rrugë

Një modele shumë e famshme në Instagram dhe njëkohësisht adhuruese e garave me motor, ka ndërruar jetë në mënyrë tragjike. 40-vjeçarja Olga Pronina fitoi mbi 160 mijë ndjekës në rrjetet sociale falë videove të saj të çmendura me manovra të vështira.

Ajo shpesh publikonte xhirot me shpejtësi të lartë teksa niste një BMW S1000RR. Në një prej videove ajo shfaqet me një veshje të shkurtër teksa dhuron puthje në drejtimin e motorit.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Olga vdiq pasi motori i saj u përplas me një bordurë dhe u nda në dy pjesë. Vajza, e cila njihen ndryshe edhe si "Monika9422" u raportua e vdekur ndërsa u gjet vetëm me të brendshme dhe me kaskën në kokë./joq