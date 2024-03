Gruaja nga Puka bën të birin për spital, i ati publikon fotot: Kam frikë se do ma vrasë

Një rast i rëndë dhune në familje është raportuar nga kryefamiljari i saj pasi gruaja ka dhunuar djalin e tyre 10-vjeçar.

Shtetasi me iniciale V.L nga Puka ka thënë për redaksinë e ‘JOQ’ se partnerja me iniciale E.S ka gjuajtur me shpulla dhe grushte në kokë dhe trup djalin e vogël duke i shkaktuar dëmtime në kokë. Ai shton se e ka denoncuar në polici bashkëshorten, por meqënëse ajo ka djalin e xhaxhait kryetar gjykate çështja u mbyll.

‘Unë jetoj vetëm, punoj dhe kam frikë se vjen gruaja ose kunata e më vrasin çunin. Kam edhe foto e ka bërë policia raport mjekoligjor. Ishte data 15 korrik. Pasi po hanim darkë, çuni nuk donte supë por sallatë dhe i tha gruas nuk dua supë por sallatë. Ajo refuzoi dhe çuni tha lere fare nuk dua. Ajo e qëlloi atë vazhdimisht siç duket edhe në foto dhe tha herë tjetër do e mbys fare’ ka thënë ai.