Taksisti gjen pakon me para sa rroga e tij për 10 vjet, e pabesueshme cfarë bëri me to

Lajmifundit / 5 Janar 2015, 16:53
Soft

pako-paraNjë shofer taksie ka gjetur ekuivalentin e pagës së tij për 10 vjet në sendiljen e taksisë së tij dhe pastaj e ka dorëzuar atë në polici.

Shoferi i taksisë, Tang Weidong , i cili fiton 160 paund në muaj në qytetin e Nanjing në provincën Jiangsu të Kinës , gjeti një portofol që mbante  18,626 paund në të.

Ai gjeti paratë e gatshme pasi i ranë një pasagjeri, citon lajmifundit.al. Ai tha: Pasi gjeta portofolin shkova në vendin ku kish qene burri biznesmen por nuk e gjeta, keshtu që shkova dhe i dorëzova në polici.

Policia gjeti biznesmenin dhe ia ktheu atij paratë.

