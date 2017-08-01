U paraqiten si policë dhe vodhën 3 telefona, arrestohen dy të rinj në Kavajë
Blutë e Kavajës kanë arrestuar dy të rinj tek “Mali i Robit” në Golem, pasi grabitën çantat e krahut dhe 3 telefona celularë duke u shtirur si policë.
Policia njofton se në pranga kanë rënë shtetasit Fatjon Ahmetaj, 30 vjeç, i dënuar më parë për vjedhje banues në Kavajë, si dhe Ermir Bollmoshi, 26 vjeç, banues në Kavajë.
Njoftimi i policisë
Kavajë.
Finalizohet me sukses operacioni policor i koduar ” Polici i Rremë “.
Arrestohen 2 shtetas.
Sekuestrohen celularë dhe dokument i rremë policie.
Më datë 01.08.2017 shërbimet e policisë Kavajë, në sajë të informacioneve të marra në rrugë operative kanë bërë të mundur arrestimin e shtetasve :
Arrestimi i këtyre shtetasve u bë i mundur pasi më datë 30.07.2017, këta shtetas janë identifikuar tek “Mali i Robit” në Golem, si punonjës policie tek shtetasit E.Gj., 17 vjeç dhe E. H., 17 vjeç, të cilëve ju kanë marrë çantat e krahut dhe 3 telefona celularë.
Janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale:
– dokument i rremë me logon e Policisë së Shtetit.
– 3 telefona celularë.
Materialet u referuan në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Kavajë, në ngarkim të shtetasve të mësipërm për veprat penale “Vjedhje e kryer në bashkëpunim” dhe “Mbajtja pa të drejtë e uniformës”, parashikuar nga nenet 134 / 2 dhe 247 të Kodit Penal.