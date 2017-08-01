LEXO PA REKLAMA!

Samsung sjell super-telefonin që paloset

Lajmifundit / 1 Gusht 2017, 07:01
Teknologji

Telefoni i palueshëm nuk është i vdekur, në të vërtetë SM-W2018 i fundit i Samsung po udhëheq edhe në kategorinë e telefonave të avancuar, sepse i njëjti vjen me disa specifika mahnitëse.

Ky telefon, i pritur të debutojë më vonë këtë vit, ka jo vetëm një, por edhe dy ekrane. Secili prej tyre pritet të ofrojë rezolucion Full HD në ekranet 4.2 inç.

Por argëtimi nuk ndalet atje, pasi ky model gjithashtu sjell edhe Qualcomm Snapdragon 835 CPU të mbështetur nga një 6GB RAM dhe 64GB hapësirë.

Gjithashtu disi Samsung ka gjetur hapësirë për të mbushur kamerat me 12MP, në të dyja anët.

